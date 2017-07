Spider-Man: Homecoming, previsto un box office globale fra i 190 e i 210 milioni di dollari

Questa settimanauscirà negli Stati Uniti e nella maggior parte dei mercati internazionali (all’appello mancheranno Francia, Germania, Spagna e Giappone) e gli analisti di mercato sono convinti che la pellicola dellae deiriuscirà a dare uno scossone a un box office che, con la parziale eccezione di Wonder Woman, non è stato particolarmente propizio specie in materia di franchise.

Stando a Deadline, il cinecomic dovrebbe generare, nel fine settimana di apertura, un giro d’affari compreso fra i 190 e i 210 milioni di dollari a livello globale. Dagli Stati Uniti dovrebbero arrivare oltre 100 milioni di dollari, perché, a conti fatti, la scelta effettuata dalla Sony di evitare le distrazioni festive del week end lungo del 4 luglio potrebbe rivelarsi azzeccata. Lo studio, nei giorni scorsi, ha sostanzialmente lasciato “carta bianca” alla controprogrammazione offerta da Baby Driver – Il Genio della Fuga, il lungometraggio di Edgar Wright che, oltre a un elevatissimo apprezzamento critico, sta ottenendo anche delle soddisfazioni non indifferenti in termini monetari, complice anche il budget produttivo tutt’altro che ingente.

Spider-Man: Homecoming verrà distribuito in 4231 cinema americani e secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe guadagnare fra i 90 e i 120 milioni negli USA. La Sony tende a essere più cauta: la proiezione fatta dalla major è di 80+ milioni di dollari.

Sarà poi interessante constatare l’andamento della pellicola in mercati asiatici quali il Giappone e la Cina. Nel paese del Sol Levante il debutto è fissato all’11 agosto. I cinecomic targati Marvel sono sempre andati discretamente in questa piazza, ma l’Uomo Ragno, nello specifico, ha sempre ottenuto delle performance stellari. I cinque film che hanno preceduto Homecoming, i tre di Sam Raimi e i due di Marc Webb, hanno costantemente visto l’arcipelago nipponico nella Top Five dei botteghini più redditizi. Considerati i tre anni trascorsi fra l’uscita di The Amazing Spider-Man 2 e questa nuova iterazione viene spontaneo domandarsi se il trend favorevole verrà confermato dal riscontro pratico dei biglietti staccati. In Cina Spider-man: Homecoming non ha ancora una data di uscita stabilita. Va però detto che tutti i film dell’Uomo Ragno sono usciti nei cinema cinesi nel corso degli anni accompagnando, in buona sostanza, la crescita esponenziale dell’importantissimo mercato asiatico.

Ovviamente vi terremo aggiornati in materia…

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.