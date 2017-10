Star Wars – Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: “Carrie Fisher perfettamente consapevole dell’importanza di Leia”

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dalla medesima intervista diin cui ha avuto modo di discutere dei Porg e delle polemiche online nate collegate alle buffe creaturine, giungono delle nuove dichiarazioni sue sull’importanza di Leia Organa innonché nella saga nel suo complesso.

Il filmmaker, a proposito dell’attrice scomparsa lo scorso dicembre, dice:

Era perfettamente consapevole dell’importanza di Leia, non solo nella cultura nel senso amplio del concetto, ma nello specifico dell’importanza di questo personaggio per le ragazzine che si sono ritrovate ad osservarla sul grande schermo quando non c’erano altre eroine femminili. Voleva davvero interpretarla in maniera adeguata, mostrando la sua evoluzione. E ce lo faceva sempre presente.

Johnson torna anche a parlare delle discussioni fatte con l’attrice durante la lavorazione della pellicola:

Per me è stato fantastico perché a prescindere dai vari benefit dati dall’avere accanto una scrittrice grandiosa come Carrie, averla vicino durante la lavorazione de Gli Ultimi Jedi era come possedere una bussola che ti indicava costantemente la direzione giusta da intraprendere “Questo è il significato del personaggio e dobbiamo sempre assicurarci che per lei siano rilevanti alcuni valori, che persegue con la sua forza, ma anche con la sua debolezza” il mostrare un personaggio completo, reaizzato capace di ispirare le persone che crescono con le sue avventure.