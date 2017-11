tempo di lettura 2'

Nei precedenti capitoli dell’UCM dedicati al Dio del Tuono, molto tempo viene speso sulla Terra e meno su Asgard. Dettaglio che ha permesso al pubblico di familiarizzare con personaggi come Jane Foster, Darcy Lewis e il Dr. Erik Selvig.

Il “parco personaggi” di Thor: Ragnarok, tuttavia, è differente. Gran parte degli umani apparsi nei film precedenti non è presente nel film di Taika Waititi.

Alla domanda se la scelta sia stata dovuta a questioni contrattuali del cast, lo sceneggiatore Eric Pearson ha invece spiegato che si tratta di una scelta creativa precisa, volta a rendere il film più “folle” dei suoi predecessori e a fare sì che la trama si concentri su ambientazioni come il pianeta Sakaar.

Come spiegato da Pearson:

No no, questo è un capitolo differente, e molto tempo è dedicato al pianeta Sakaar e a Hulk. Sakaar è una parte abbastanza folle di suo. […] E in più abbiamo introdotto Valchiria, che si è rivelata un meraviglioso personaggio di supporto. Tessa [Thompson] è stata grande!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.

