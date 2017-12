tempo di lettura 2'

Come riportato dall’Hollywood Reporter, due diversi dipartimenti dei pompieri – quello di Bedford e quello di New Boston – aiuteranno un paziente malato di cancro a recarsi al cinema per vedere

Ron Villemaire, malato di cancro al colon, si trova al momento in una struttura ospedaliera a Bedford, nel New Hampshire. Dato l’avanzamento della malattia, Ron purtroppo non ha molto tempo davanti a sé. È da sempre un grande fan di Star Wars ma, date le condizioni di salute, non ha la possibilità di recarsi al cinema in maniera sicura.

Dunque, grazie a una richiesta inoltrata da sua figlia, saranno i dipartimenti dei pompieri di Bedford e di New Boston – insieme ai medici dell’ospedale – a concedere alla famiglia un’ambulanza per trasportare Villemaire al cinema, dove insieme ai suoi cari potrà vedere il film di Rian Johnson in un apposito lettino attrezzato.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Hollywood Reporter