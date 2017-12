tempo di lettura 3'

Nel 2014, quandocontattòper offrirgli la regia di uno Star Wars,stava ancora lavorando a. Kennedy cercava un regista per Episodio VIII e, in quel momento, nessuno sapeva che Abrams non sarebbe tornato alla regia dello Star Wars successivo al settimo episodio (oggi, sappiamo invece che tornerà alla regia di Episodio IX, dopo il licenziamento di Colin Trevorrow).

Come spiegato da Johnson:

Allora nessuno sapeva che J.J. non sarebbe tornato alla regia dell’episodio successivo. Io avevo semplicemente dato per scontato che avrebbe diretto ogni capitolo della nuova trilogia.

Quando entrò negli uffici della Lucasfilm, i dirigenti della compagnia furono molto schietti: gli dissero “Entra, chiudi la porta e andiamo tutti dritti al punto”. Con un breve preambolo, Kennedy semplicemente gli offrì la regia del film che sarebbe poi divenuto Gli Ultimi Jedi. Come raccontato, ancora, da Johnson:

Non era una riunione di gruppo, non stavano sottoponendo la cosa a un gruppo di lavoro. Era semplicemente lei che diceva “Saresti interessato a qualcosa del genere?”. Io, in qualche modo, sono riuscito a chiedere se potevo pensarci su.

Lasciando il meeting, Johnson chiamo il suo produttore di lungo corso, Ram Bergman, che gli consigliò di prendere alcuni giorni per riflettere. Johnson volle innanzitutto leggere lo script di Abrams e di Lawrence Kasdan per Il Risveglio della Forza:

Poi, ho iniziato a vedere le riprese giornaliere che stavano girando a Londra. I nuovi personaggi erano splendidi, ed è lì che ho iniziato a sfregarmi le mani. Era importante che potessi scriverlo dal nulla – chiaramente facendo proseguire gli eventi de Il Risveglio della Forza. So che si tratta di Star Wars, e che tutto va incasellato in un puzzle più grande. Ma [Gli Ultimi Jedi] è anche un film molto personale, come gli altri che ho realizzato.

Johnson, tuttavia, era inizialmente convinto che Kathleen Kennedy e la Lucasfilm avrebbero bocciato gran parte delle sue idee e che, di conseguenza, avrebbero ritirato la loro offerta:

All’inizio è stato spaventoso: pensavo “Sta davvero accadendo a me? Non è possibile. Non avrò comunque questo lavoro quindi tanto vale godersi questo momento e divertirsi un po’ finché dura“.

Invece, con sorpresa, Kennedy approvò le sue proposte. E oggi, come sappiamo, la celebre produttrice è più che soddisfatta dal lavoro di Johnson, a tal punto da avergli affidato la supervisione in un’interna nuova trilogia del franchise.

Cosa ne pensate? Siete soddisfatti del lavoro svolto da Rian Johnson ne Gli Ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Vulture