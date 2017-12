tempo di lettura 2'

Il volume The Art of Star Wars: The Last Jedi, pubblicato il giorno dopo l’uscita al cinema del film, include vari concept – sia utilizzati che scartati – realizzati durante i lavori didi

Uno di questi mostra Kylo Ren con look molto diverso da quanto visto al cinema. Il personaggio appare rasato a zero e con un outfit diverso. Il concept, tuttavia, non è stato utilizzato per il film che – come ampiamente rivelato già dai trailer – mostra il personaggio di Adam Driver con la stessa capigliatura sfoggiata ne Il Risveglio della Forza.

Potete vedere il concept qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: SF