ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI!

La sequenza iniziale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ci mostra una dinamica battaglia stellare tra la Resistenza e il Primo Ordine. Grazie al coraggio di un membro della Resistenza un bombardiere riesce a distruggere un enorme incrociatore stellare dei nemici.

Ora, grazie a Star Wars: The Last Jedi: The Visual Dictionary possiamo dare uno sguardo un po’ più approfondito alle bombe viste nel film. Su di esse infatti sono presenti delle scritte pungenti rivolte al nemico come “Hann Says Hi” o “Hi Snoke” (durante la Seconda Guerra Mondiale anche i soldati americani erano soliti praticare questa usanza contro le forze tedesche).

Ecco le immagini del libro:

SHUT UP THE RESISTANCE BOMBERS WROTE MESSAGES ON THE BOMBS I CAN’T

“HAN SAYS HI” OH MY /GOD/ pic.twitter.com/ngeBE4CZiF — luna (@poesdameron) 26 dicembre 2017

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

