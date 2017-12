tempo di lettura 2'

Dei numerosi cammeo inabbiamo parlato (incluso di quelli ‘eccellenti’ tagliati all’ultimo minuto), ma oggi apprendiamo che anche altre tre persone hanno partecipato al film di Rian Johnson: i tre figli di Mark Hamill, ovvero Nathan, Griffin e Chelsea.

A rivelarlo lo stesso Hamill, che ringrazia su Twitter il regista per aver lasciato la comparsata dei figli nel film: i tre interpretano membri della Resistenza, e sono raffigurati anche nel Visual Dictionary del film. Chelsea Hamill in particolare indossa un’uniforme identica a quella di Rose Tico (Kelly Marie Tran), il che significa che interpreta un’operaia della manutenzione. “Grazie anche per aver accettato il mio unico consiglio registico,” commenta Mark Hamill. “Ovvero: ‘sbucate fuori più in fretta o Oscar Isaac vi impallerà!’ sul secondo e ultimo ciak.”

