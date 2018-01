tempo di lettura 3'

La saga diha oltre 40 anni: i suoi film coprono un lasso di tempo che va dal 1977 al 2017, e i capitoli futuri – sia principali (gli Episodi) che collaterali (gli spin-off) – sono attualmente in cantiere per gli anni a venire. Gli Episodi VII, VIII e IX vengono spesso indicati come parte della “trilogia sequel”. Gli Episodi I, II e III vengono solitamente etichettati come parte della “trilogia prequel”, mentre gli Episodi IV, V e VI sono spesso chiamati “trilogia originale”. Oggi, la cosiddetta “trilogia sequel” è la prima realizzata sotto il marchio Disney dopo il passaggio della Lucasfilm al colosso guidato da Bob Iger.

Com’è noto, George Lucas ha avuto le sue riserve su un prodotto come Il Risveglio della Forza, mentre sembra aver apprezzato Gli Ultimi Jedi. Lo stesso Lucas aveva le sue idee e i suoi concept per gli Episodi VII, VIII e IX, che non ha mancato di sottoporre agli addetti ai lavori dei nuovi film. Pur non consegnando degli script completi, Lucas ha condiviso le sue linee guida. Chiaramente, rispetto ai concept di Lucas, la nuova dirigenza della Lucasfilm ha avuto mani libere e ha potuto tanto seguire alcuni consigli quanto ignorarne o scartarne completamente degli altri. In passato, proprio Mark Hamill (interprete di Luke Skywalker) aveva rivelato che la strada intrapresa dalla cosiddetta trilogia sequel era una vistosa deviazione dalle idee originarie del creatore della saga. Hamill aveva dichiarato:

Vorrei che avessero dato maggiormente retta ai suoi consigli. Perché [George Lucas] aveva le sue idee per gli Episodi VII, VIII e IX, ma ciò che hanno poi realizzato per quei film è stato molto diverso.

Da allora, sono stati in molti a parlare di eventuali “sceneggiature scritte da Lucas” completamente cestinate. In vari tweet, Pablo Hidalgo del Lucasfilm Story Group ha avuto modo di ricordare che alcune idee di Lucas non sono state completamente scartate, bensì collocate in modo diverso nella timeline dei nuovi Episodi. Tuttavia, Hildalgo ha puntualizzato che termini come “bozze”, “linee guida” e “concept” sono ben lontani dall’essere qualcosa di simile a una sceneggiatura completa. Alle supposizioni circa il fatto che la Lucasfilm abbia totalmente “ignorato e cestinato” degli script già pronti da tempo per gli Episodi VII, VIII e IX, Hidalgo ha difatti replicato:

Credo che il fatto che molte persone parlino di “script” dimostri quanto non sia loro ben chiaro di cosa stiano parlando.

Qui di seguito alcuni dei tweet di Hildago [nota: come specificato sul profilo, i tweet di Hidalgo sono estemporanei e vengono periodicamente rimossi]:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB