PGA Awards: per la prima volta nella storia i nominati sono 11

Per la prima volta nella loro storia, l’associazione(che rappresenta i produttori americani) ha nominato ben undici film al Darryl F. Zanuck Award per il miglior produttore dell’anno. A causa di un pareggio (cosa che statisticamente è davvero raro che possa verificarsi), quindi, i nominati quest’anno non sono i tradizionali dieci, e includono titoli già presenti ad altri premi di categoria come The Big Sick, Chiamami col tuo Nome, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, The Post, The Shape of Water, Tre Manifesti a Ebbing Missouri e Molly’s Game, ma anche film meno scontati come I, Tonya e Wonder Woman.

Il fatto che si sia arrivati a unidici nomination complica ancora di più le cose in una stagione degli Oscar davvero imprevedibile – non sarà semplice fare delle ipotesi su chi vincerà, né sull’impatto che la cosa potrà avere sugli Oscar. Solitamente il vincitore del PGA ottiene anche l’Oscar come miglior film, ma non è una costante, e quest’anno più del solito se non vi sarà un film che si aggiudicherà il SAG come cast d’insieme, il PGA e il DGA, allora gli Oscar saranno davvero frammentati.

La 29esima edizione dei PGA Awards si terrà il 20 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Durante la serata verranno assegnati anche premi a Ava DuVernay (Visionary Award), Charles Roven (David O. Selznick Award) e Get Out (Stanley Kramer Award).

MIGLIOR FILM

The Big Sick

Producers: Judd Apatow, Barry Mendel

Call Me By Your Name

Producers: Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georges, Marco Morabito

Dunkirk

Producers: Emma Thomas, Christopher Nolan

Get Out

Producers: Sean McKittrick & Edward H. Hamm, Jr., Jason Blum, Jordan Peele

I, Tonya

Producers: Bryan Unkeless, Steven Rogers, Margot Robbie, Tom Ackerley

Lady Bird

Producers: Scott Rudin, Eli Bush, Evelyn O’Neill

Molly's Game

Producers: Mark Gordon, Amy Pascal, Matt Jackson

The Post

Producers: Amy Pascal, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger

The Shape Of Water

Producers: Guillermo del Toro, J. Miles Dale

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Producers: Graham Broadbent & Pete Czernin, Martin McDonagh

Producers: Graham Broadbent & Pete Czernin, Martin McDonagh Wonder Woman

Producers: Charles Roven & Richard Suckle, Zack Snyder & Deborah Snyder MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE The Boss Baby

Producer: Ramsey Naito

Coco

Producer: Darla K. Anderson

Despicable Me 3

Producers: Chris Meledandri, Janet Healy

Ferdinand

Producers: Lori Forte, Bruce Anderson

Producers: Lori Forte, Bruce Anderson The Lego Batman Movie

Producers: Dan Lin, Phil Lord & Christopher Miller MIGLIOR DOCUMENTARIO Chasing Coral

Producers: Jeff Orlowski, Larissa Rhodes

City of Ghosts

Producer: Matthew Heineman

Cries from Syria

Producers: Evgeny Afineevsky, Den Tolmor, Aaron I. Butler

Earth: One Amazing Day

Producer: Stephen McDonogh

Producer: Stephen McDonogh Jane

(This film is still in the process of being vetted for producer eligibility this year.)

(This film is still in the process of being vetted for producer eligibility this year.) Joshua: Teenager vs. Superpower

(This film is still in the process of being vetted for producer eligibility this year.)

(This film is still in the process of being vetted for producer eligibility this year.) The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee

Producers: Teddy Kunhardt, George Kunhardt

