Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione: contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Uno dei colpi di scena più importanti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi è indubbiamente l’apparizione di Yoda. Proprio Frank Oz, che è tornato a prestare la voce al leggendario maestro Jedi, ha avuto modo di parlare del fatto che il caratteristico modo di parlare spesso “al rovescio” del personaggio è qualcosa che, nei dialoghi, ricorre ma con una certa parsimonia.

A detta di Oz, se Yoda parlasse sempre e solo in quel modo, potrebbe potenzialmente risultare noioso. Centellinare e collocare le cosiddette frasi “rovesciate” è sempre una piccola sfida, più complessa di quanto si possa immaginare.

Nel ricordare i lavori del film e la sequenza che lo ha visto coinvolto, Oz ha avuto modo di elogiare non solo il lavoro di Rian Johnson sui dialoghi di Yoda, ma anche il contributo di Mark Hamill:

È stata una sfida e una gioia tornare a interpretare Yoda. Riguardo a Mark [Hamill] e a quanto ha creduto nel personaggio, posso dirvi che Yoda non sarebbe il personaggio che conosciamo se non fosse stato per lui. Credo che Mark abbia fatto un lavoro splendido ne Gli Ultimi Jedi. E la battuta sui testi sacri dei Jedi, che a detta di Yoda non sono propriamente avvincenti, si deve a Rian Johnson, che ha un enorme talento.

Yoda, difatti, chiede a Luke se abbia letto interamente tutti i testi sacri dei Jedi custoditi sull’isola di Ahch-To. Poco dopo, specifica che non si tratta certo di testi che brillano per la capacità di appassionare i lettori .“Page-turners they are not” dichiara Yoda, come a dire “Non invogliano esattamente il lettore ad arrivare alla pagina successiva!”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB