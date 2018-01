Spoiler

Attenzione! Contiene spoiler sulla trama e sui personaggi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Star Wars: Il Risveglio della Forza terminava con Rey che porgeva la spada laser a un anziano Luke. Tra i colpi di scena presenti ne Gli Ultimi Jedi, uno dei più degni di nota è indubbiamente nel momento in cui, pochi secondi dopo la fine del film precedente, Skywalker getta via la spada che gli è appena stata riconsegnata. Luke non vuole saperne più di niente e di nessuno, e ben presto appare chiaro che il personaggio non è divenuto propriamente una “nuova versione” di Obi-Wan Kenobi. Il grande Jedi è invecchiato divenendo disincantato, cinico e per nulla disponibile ad addestrare nuovamente qualcuno.

Durante l’ultimo episodio del podcast Fatman on Batman, Kevin Smith ha avuto modo di parlare proprio della vicenda di Luke. Il film di Rian Johnson è stato molto discusso e uno degli elementi più dibattuti ha riguardato proprio la storyline di Skywalker. Secondo Smith, parte del pubblico è rimasta spiazzata in negativo dal comportamento dell’anziano Jedi anche a causa dei trailer e della campagna promozionale del film, che avrebbero alimentato aspettative differenti.

Come spiegato da Smith:

Credo che, in fin dei conti, le aspettative del pubblico abbiano avuto un ruolo importante. In molti hanno pensato “Bene, il film sarà su Luke. Ho visto Luke nel trailer e conosco bene il personaggio. Adesso somiglia a una sorta di Obi-Wan, quindi nel film sarà un po’ una versione successiva di Kenobi”. E poi, invece, si ritrovano una versione di Luke che ha lasciato stupito lo stesso Mark Hamill. Alcune persone non l’hanno presa affatto bene. E non parlo di gente che si limita semplicemente a dire “Mah, a me non piace” ma di persone che vanno proprio su tutte le furie, come se qualcuno avesse incasinato la loro infanzia.

