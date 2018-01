tempo di lettura 1'

Si è tenuto lunedì sera a Milano il black and white carpet di: lungo l’ingresso del cinema The Space Odeon, in Duomo, hanno sfilato i protagonisti del film Tom Hanks e Meryl Streep e il regista Steven Spielberg, che durante la mattinata avevano presentato la pellicola alla stampa.

Moltissimi i fan che sono accorsi per incontrare i loro beniamini. Tom Hanks è arrivato per primo e ha firmato moltissimi autografi, Meryl Streep invece ha fatto una fugace apparizione, mentre Steven Spielberg, giunto per ultimo, si è fermato qualche minuto con i fan.

Matteo Suman ci ha inviato delle splendide foto che ha scattato, potete vederle qui sotto!