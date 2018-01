Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In una delle ultime scene di, dopo aver aiutato la Resistenza, Luke Skywalker diventa un tutt’uno con la Forza seguendo le orme di Yoda e Obi-Wan.

Pochi momenti prima di scomparire su Ahch-To Luke vede quelli che sembrano due soli, un evidente richiamo a Una Nuova Speranza.

Il regista Rian Johnson ne ha parlato con Empire e ha confermato la cosa:

È un momento ambiguo, perché non sai se è un ricordo, se è uno scherzo della mente, o se davvero sta guardando due soli. Immagino che la risposta non sia importante. Non abbiamo mai visto due soli sull’isola, quella è l’unica inquadratura con due soli, quindi non è chiaro se li stia davvero vedendo.