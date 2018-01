Spoiler

tempo di lettura 2'

Dopo gli eventi di, il futuro del Capitano Phasma nella saga è quantomeno incerto. Nel film di, vediamo il Capitano precipitare dopo un duello con Finn sulla nave di Snoke.

È davvero la fine per il ruolo di Gwendoline Christie? La stessa attrice ha dichiarato di non averne idea. In una recente intervista, Christie ha difatti dichiarato di temere proprio che il suo personaggio possa non fare più ritorno al cinema:

Sinceramente non ne ho idea. La cosa mi spaventa perché vorrei davvero vedere [Phasma] in maniera più approfondita. Mi sono davvero fatta prendere da questo personaggio, che ha aperto una catena di potenziali storie nella mia testa relative a chi sia e alla sua storia.

Chiaramente, al momento non c’è alcun dettaglio circa un potenziale ritorno di Phasma nel prossimo Episodio, diretto da J.J. Abrams. Non è da escludere, dunque, che il personaggio possa avere avuto nel film di Johnson la sua “uscita di scena” dalle vicende della saga.

Cosa ne pensate? Vorreste rivedere il Capitano Phasma in Episodio IX? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB