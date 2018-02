tempo di lettura 2'

Una delle più famose manifestazioni dei poteri di Darth Vader è stata nella capacità di far soffocare le persone a distanza, facendole sentire letteralmente “strangolate”. Il pubblico ha conosciuto per la prima volta tale pratica in1977, quando ha visto Vader rispondere a una frase irrispettosa dell’Ammiraglio Motti durante un meeting con il Grand Moff Tarkin sulla Morte Nera. Di recente, abbiamo rivisto Vader infliggere una breve tortura da soffocamento al direttore Orson Krennic in

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi vediamo invece Kylo Ren tentare di imitare la pratica utilizzata dal nonno ai danni del Generale Hux. Come raccontato da Domnhall Gleeson, la scena non è stata particolarmente facile da girare, anche perché l’attore non aveva inizialmente molto chiaro quale genere di tortura dovesse fisicamente avvertire il Generale:

È buffo perché non sai bene cosa fare in una situazione del genere. Non sai se devi avvertire la presenza di una mano sul collo o una semplice compressione. Cerchi di bloccare la mano che senti addosso oppure cerchi in qualche modo sollievo nel collo? Non è sempre molto chiaro se stai tentando di respirare o di liberarti da una stretta! Alla fine ho deciso da solo: non senti una mano che ti stringe ma avverti semplicemente la tua gola che si chiude.

