arriverà in versione home video negli Stati Uniti a marzo.

Nonostante non siano ancora stati diramati dettagli ufficiali sulle varie edizioni, in rete sono iniziate a trapelare delle immagini promozionali che annunciano più di 2 ore di contenuti speciali all’interno delle edizioni Blu-ray e 4K Ultra HD, insieme ad una serie di scene eliminate che non hanno visto la luce nel montaggio finale arrivato in sala.

In attesa di nuovi dettagli al riguardo potete vedere l’immagine promozionale delle edizioni americane qui di seguito:

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

