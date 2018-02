tempo di lettura 4'

è stato acclamato dalla critica e amato da una fetta di pubblico di certo non piccola, ma non abbastanza grande da garantire il successo del film, che ha causato perdite per quasi 80 milioni.

Nel corso delle settimane che hanno seguito la release del lungometraggio abbiamo ascoltato le opinioni più differenti sulle ragioni del flop. Secondo il produttore del primo capitolo la colpa è da imputare alll’eccessiva lunghezza , questione ribadita, in maniera tutt’altro che sorprendente considerato il soggetto, dallo stesso Ridley Scott.

Poi c’è chi, come il regista del film Denis Villeneuve, non è proprio riuscito a trovare (e a darsi) una risposta plausibile per il fallimento commerciale del sequel.

In una nuova intervista pubblicata di recente da Empire, il filmmaker spiega che, se fosse dipeso da lui, avrebbe mantenuto il più stretto riserbo su un elemento molto rilevante della pellicola: il ritorno di Harrison Ford.

Come regista, mi sarebbe piaciuto mantenere tutto il più segreto possibile, volevo che il pubblico si fidasse e si recasse in sala senza aver visto nulla, nessun materiale del film. Perché quando crei una pellicola il tuo scopo è dare vita alla tensione, al senso di sorpresa… e, alla fine della fiera, sarebbe stato complicato perché tutti sapevano che Harrison Ford era a bordo, ma sì, mi sarebbe piaciuto che il pubblico non fosse a conoscenza di questo, del dove e come sarebbe apparso in scena.

A seguire trovate tutti i dettagli home video del film, disponibile dal 7 febbraio nel mercato home video italiano.

Entra nel mondo del 2049

BLADE RUNNER 2049

Ryan Gosling e Harrison Ford sono i protagonisti dell’epico film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve

Finalmente in DVD, Blu-ray™, e 4K Ultra HD dal 7 febbraio 2018 con Universal Pictures Home Entertainment Italia

Un’edizione speciale e due steelbook attendono i collezionisti!

Dal regista candidato all’Oscar® Denis Villeneuve (Miglior regia per Arrival, 2016) arriva BLADE RUNNER 2049, l’attesissimo sequel del celebre film del 1982 Blade Runner, disponibile in DVD, Blu-ray™, e 4K Ultra HD dal 7 febbraio 2018 per gentile concessione di Sony Pictures Home Entertainment con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il cast del film è composto da Ryan Gosling (La la land, Drive) nei panni di K e Harrison Ford (saga di Star Wars, Witness – Il testimone) che ritorna nel ruolo di Rick Deckard. Tra gli attori anche Ana de Armas (Trafficanti), Sylvia Hoeks (Renegades – Commando d’assalto), Robin Wright (Wonder Woman), Mackenzie Davis (The Martian), Carla Juri (Brimstone) e Lennie James (The Walking Dead) e ancora Dave Bautista (I Guardiani della Galassia) e il premio Oscar® Jared Leto (miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club, 2013).

Nel formato DVD troverete più di 30 minuti di contenuti speciali, mentre la versione Blu-ray™ vi regalerà ben oltre 60 minuti di materiali extra tra cui un’esclusiva dal titolo “La creazione del mondo Blade Runner 2049”.

L’edizione speciale contiene:

Whisky edition Blu-ray™ Blade Runner 2049 con all’interno il Blu-ray™, un disco bonus e due bicchieri di Whisky ispirati al film;

BLADE RUNNER 2049 è stato prodotto dai candidati all’Oscar® Andrew A. Kosove e Broderick Johnson (Miglior film, The Blind Side, 2009) e il tre volte vincitore dell’emmy Bud Yorkin & Cynthia Sikes Yorkin, tratto da una storia di Hampton Fancher e con la sceneggiatura dello stesso Hampton Fancher e Michael Green. Il candidato all’ Oscar® Ridley Scott ( The Martian, Il Gladiatore ), regista dell’originale Blade Runner, è un produttore esecutivo insieme a Tim Gamble, Frank Giustra, Yale Badik, Val Hill e Bill Carraro.

Sinossi:

Trenta anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo Blade Runner, l’agente K della LAPD (Ryan Gosling), dissotterra un segreto a lungo nascosto che potrebbe far precipitare quel che resta della società nel caos. La scoperta di K lo induce a cercare di rintracciare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner della LAPD che è scomparso da molti anni.

CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY™:

ESCLUSIVA BLU-RAY™

La creazione del Mondo di Blade Runner 2049 BLADE RUNNER 101 ProloghiCONTENUTI DISCO BONUS (contenuto solo nelle edizioni speciali):

Essere umani

Battaglie del futuro: l’azione di Blade Runner 2049

Due diventano uno

Vestire la pelle: la moda di Blade Runner 2049CONTENUTI EXTRA NEL DVD:BLADE RUNNER 101 Prologhi

2036: Alba dei Nexus

2048: Nessuna via di fuga

2022: Blackout

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 163 minuti ca.

Video: FORMATO PANORAMICO AD ULTRA ALTA DEFINIZIONE (2.40:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Spagnolo, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby

Truehd 7.1compatible), Russo 5.1 Dolby

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano,

Norvegese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ucraino

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 163 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Portoghese 5.1 Dts-Hd Ma

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.40:1) 1920 X 1080p

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Portoghese

Contenuti Speciali: ESCLUSIVA BLU-RAY™ – La creazione del Mondo di Blade Runner 2049; BLADE RUNNER 101 Prologhi – 2036: Alba dei Nexus, 2048: Nessuna via di fuga, 2022: Blackout

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Russo – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino

Contenuti Speciali: BLADE RUNNER 101 Prologhi – 2036: Alba dei Nexus, 2048: Nessuna via di fuga, 2022: Blackout