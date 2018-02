Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione dell’uscita diin edizione home video (prevista a marzo negli Stati Uniti) il registaha festeggiato l’avvenimento con la sua crew Disney mangiando…un Porg! O meglio, una tenera torta a forma di Porg.

Ricordiamo che il film arriverà in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD nel nostro Paese a partire dall’11 aprile (qui trovate tutti i dettagli).

Ecco il regista mentre taglia il succulento dolce “alato”:

Un post condiviso da Rian Johnson (@riancjohnson) in data: Feb 21, 2018 at 10:56 PST

This is a cake. That I will have a bite of. pic.twitter.com/vD63AvVR5s

— Dustin Sandoval (@DustinMSandoval) 22 febbraio 2018