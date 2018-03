tempo di lettura 1'

Anche la novantesima edizione degli Oscar ha proposto ai presenti e al pubblico un momento “In Memoriam” con un filmato volto a ricordare molti nomi eccellenti della settima arte che ci hanno lasciato negli ultimi mesi.

Ogni anno, com’è noto, sorgono polemiche circa i nomi lasciati fuori. Bill Paxton, ad esempio, non era stato incluso nel segmento dello scorso anno: l’attore era morto il giorno prima della cerimonia (ma è stato comunque ricordato da un intervento sul palco di Jennifer Aniston). Il nome di Paxton, tuttavia, non è risultato presente nella sezione neanche quest’anno. Ecco una serie di nomi non presenti nel segmento In Memoriam della cerimonia appena tenutasi a Los Angeles:

Bill Paxton

Stephen Furst

Powers Boothe

Juanita Quigley

Ty Hardin

Francine York

Miguel Ferrer

Skip Homeier

Anne Jeffreys

Lola Albright

Lorna Gray

Dina Merrill

Conrad Brooks

Robert Guillaume

John Hillerman

Jim Nabors

Rose Marie

Adam West

David Ogden Stiers

Dorothy Malone

Della Reese

Dick Enberg

Tobe Hooper

