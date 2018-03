Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, interprete del Generale Hux nella saga di, spera che il personaggio possa essere nuovamente al centro di eventuali momenti comici nel prossimo film del franchise.

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, com’è noto, Hux viene sonoramente sbeffeggiato da Poe Dameron e, in qualche modo, viene dipinto come un inetto senza spina dorsale anche all’interno del Primo Ordine. Scelte a volte discusse che hanno generato anche alcune riserve da parte del pubblico: ne Il Risveglio della Forza il Generale non viene mai palesemente ridicolizzato dai suoi nemici e tiene un duro discorso alle truppe poco prima di dare l’ordine di sparare dalla base Starkiller contro vari pianeti della nuova Repubblica.

Gleeson ha tuttavia gradito il trattamento riservato al suo personaggio nel film di Rian Johnson, e spera che il Generale possa essere al centro di qualche momento umoristico anche in Episodio IX, diretto da J.J. Abrams.

In realtà non ho idea di cosa mi porta accadere perché non ho ancora letto uno script. Non so quale direzione prenderà il nuovo Episodio, in realtà non so nemmeno con certezza se ci sarò. Quindi spero solo che, se dovessi tornare, mi mettano in qualche altro momento divertente.