Stanno destando non poca attenzione, nelle ultime ore, alcune dichiarazioni dicirca la possibilità – a oggi per nulla confermata – che il suo personaggio possa tornare in altri film di. Ne, com’è ormai noto, Amilyn Holdo si sacrifica per permettere agli ultimi membri della Resistenza di mettersi in salvo.

Alcune speculazioni, tuttavia, hanno ipotizzato che il Vice Ammiraglio possa essersi messa in salvo – all’ultimo – grazie a un guscio di salvataggio. La nave guidata dal Vice Ammiraglio, nel film di Rian Johnson, compie volutamente un salto nell’iperspazio proprio sulla traiettoria della Supremacy del Leader Supremo Snoke. La gigantesca nave del Primo Ordine, a quel punto, si spacca letteralmente in due in una particolare sequenza priva di audio. Risulta decisamente difficile, dopo uno schianto frontale così devastante, immaginare qualche possibilità di salvezza per Holdo.

Tuttavia, come dichiarato da Dern:

Questo è un messaggio che intendo mandare al mondo: io non ho assolutamente nulla contro quella teoria [che vede Holdo mettersi in salvo all’ultimo momento]. Sono elettrizzata all’idea di essere un’eroina, ma ricordo anche che qualcuno una volta ha detto “Nessuno muore nello spazio”. Non vedo l’ora di saperne di più sul futuro – o del passato – di questo personaggio perché ho adorato il ruolo e mi si spezzerebbe il cuore a non poterlo interpretare di nuovo. Sfortunatamente, al momento non sono la persona che sa della presenza o meno di un guscio di salvataggio sulla nave!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: Evening Standard