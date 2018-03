tempo di lettura 2'

In quella scena mi ritrovavo a spegnere di colpo i dispositivi della navicella dopo aver visto morire il mio più caro amico. Ma la cosa non aveva molto senso, perché il pubblico non lo aveva conosciuto. Quindi, fecero sì che io sentissi la voce di Alec Guinness che diceva “Uuuuusa la forza Luuuke”. A quel punto, allora, sceglievo di spegnere i dispositivi. Ma la cosa più interessante era proprio nell’incontro con Biggs su Tatooine. Quando [Luke] incontrava Biggs [nella sequenza tagliata], vedeva il suo amico in un’uniforme imperiale [Biggs veniva ammesso all’Accademia Imperiale, ma sceglieva poi di unirsi alla Ribellione]. Quando Luke si accorgeva di quell’uniforme esclamava “Wow, forte!”. In sostanza, Luke non aveva alcuna posizione politica in quel particolare momento. Ciò che trovava interessante era semplicemente la possibilità di lasciare Tatooine. Ricordo che pensai che tutto questo fosse qualcosa di molto importante.

Indel 1977, com’è noto, vediamo Luke prendere parte all’assalto finale alla prima Morte Nera. Durante l’attacco, Skywalker sente la voce di Obi Wan e, prima di far fuoco sull’obiettivo della disperata missione, decide di non affidarsi al computer della sua navicella ma alla Forza e all’istinto. A distanza di oltre 40 anni,ha avuto modo di rievocare proprio quel momento e di parlare di alcuni curiosi retroscena. Originariamente, in quella sequenza, Luke doveva apparire distrutto per la morte in battaglia del suo grande amico Biggs Darklighter. Tuttavia, la scena nella quale i due si incontravano precedentemente su Tatooine era stata tagliata dal montaggio finale. Aveva dunque poco senso mostrare Luke devastato dalla morte di un personaggio al quale il pubblico non si era potuto affezionare. Come spiegato da Hamill:

