Nei nuovi film di Star Wars, innello specifico, abbiamo già potuto avvistare le versioni digitali di due personaggi, ovvero Grand Moff Tarkin e la giovane Principessa Leia.

Considerato che i piani della Lucasfilm sono di ampio respiro e portata, non è tanto assurdo ipotizzare che, in futuro, altri personaggi, interpretati da attori o attrici non più fra noi o troppo avanti negli anni per apparire giovani come un tempo, potranno fare capolino in questo o quel film.

Della cosa ne ha discusso anche Mark Hamill in un’intervista con il Radio Times rilasciata a margine della presentazione home video di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il sito ha domandato all’attore la sua posizione in merito a un eventuale recasting o a un ringiovanimento digitale di Luke Skywalker.

Hamill ha risposto così:

Pensavo che avreste detto “apparizione postuma” [ridendo, ndr.] Beh, ho già detto alla mia famiglia che per me “Va benissimo, pollici sù!”. Sapete, è tutta una questione di proprietà, per impiegare Peter Cushing si sono dovuti rivolgere alla fondazione che gestisce [i suoi diritti d’immagine postumi]. Sapete, per me è davvero divertente pensare a tutte le possibilità che hanno grazie a questa tavolozza sterminata che è stata lasciata da George Lucas. Chi lo sa? Mi hanno anche domandato chi vedrei bene [come giovane Luke, ndr.] Il limite è il cielo! E sono sicuro che continueranno a fare questi film per parecchio tempo anche dopo che me ne sarò andato.

