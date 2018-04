tempo di lettura 2'

Dopo, vediamo le strade di Rey e Finn prendere direzioni diverse. I due eroi sono effettivamente separati in, almeno fino alla parte finale del film di

Proprio il regista, in una delle sue ultime interviste, ha rivelato di adorare un attore come John Boyega e si è detto in parte dispiaciuto di aver dovuto tagliare alcune scene con Finn. In fase di montaggio, Johnson si è difatti reso conto di poter alleggerire il film privandolo di varie scene in assenza delle quali l’arco narrativo dei personaggi non sarebbe risultato compromesso:

Molte delle scene con Finn che abbiamo tagliato erano parte di materiale “connettivo”. Per esempio, c’è una scena nella quale [Finn] è su una nave e BB-8 gli mostra una registrazione nella quale Rey gli dice addio. È lì che Finn si dice “Dio mio, andrò a salvare Rey”. In quel momento Finn è adorabile, lo vedrete tra le scene eliminate [in versione home video]. John Boyega è un attore straordinario. Anche quando non è al suo meglio, la sua performance è comunque superiore a quella di molti artisti che danno il massimo.

Johnson, come saprete, supervisionerà i lavori di una nuova trilogia di Star Wars. Alla regia del nono Episodio della saga tornerà invece J.J. Abrams.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB