tempo di lettura 3'

L’ Hollywood Reporter annuncia due nuovi possibili ingressi nel cast di. Stando al sito,sarebbero in trattative per affiancarenel film di Andy Muschietti.

Se le negoziazioni andranno a buon fine, McAvoy interpreterà Bill Denbrough, che nella sua versione giovane era stato interpretato da Jaeden Lieberher. Hader – al centro di numerosi fan casting (anche se per il ruolo di Eddie) – sarà Richie Tozier, interpretato nel primo film da Finn Wolfhard.

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto a luglio e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: