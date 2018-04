Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Oltre 40 anni fa, un giovane attore di nomeprese parte – senza aspettarsi di raggiungere il successo – a un film che avrebbe cambiato la storia del cinema:. Oggi, Hamill è una leggenda e il personaggio di Luke Skywalker è indelebilmente scolpito nell’immaginario comune.

In una delle sue ultime interviste, l’attore ha ammesso tuttavia di non tenere più molto a una sua eventuale partecipazione al futuro della saga. Luke, com’è noto, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) fare ritorno in un nuovo film come un fantasma della Forza. Hamill, tuttavia, ha dichiarato di sentire che è tempo di “andare oltre” ciò che è stato Star Wars e di aver perso l’interesse a essere nuovamente coinvolto, specialmente dopo la morte di Carrie Fisher.

Come dichiarato da Hamill:

Non ho messo necessariamente in conto [una mia partecipazione a] Episodio IX, ho avuto l’impressione che la mia storia sia conclusa. Cos’altro potrei fare? E sapete, è anche il momento di distaccarsi emotivamente [da Star Wars]. Mi ha lasciato di stucco la morte di Han Solo [ne Il Risveglio della Forza]. Significa che non lavorerò più con Harrison Ford. Gia allora pensai che avevamo perso un membro della banda. Poi, conoscendo il destino di Luke, mi sono detto “Ok, ecco un altro passaggio”, quando ancora pensavo che magari avrei potuto fare ritorno come un fantasma della Forza. Poi però, fuori dal set, abbiamo perso Carrie [Fisher]. A quel punto mi sono detto “basta così”. [La morte di Carrie Fisher] ha davvero inibito la mia capacità di divertirmi nel lavorare a Star Wars. Quindi – in riferimento alla domanda se io possa fare ritorno o meno – il punto è che tutto sommato non mi importa più molto. Han Solo è morto, Luke è morto, non possiamo rimettere insieme quel team, le cose stanno così. Tuttavia, piuttosto che stare qui a soffrire del fatto che Carrie non sia più con noi, preferisco essere grato per il tempo che ci è stato concesso insieme a lei.