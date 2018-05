Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Fra le tante domande alle quali i fratelli Russo hanno risposto durante la promozione dic’è anche quella – immancabile – che viene posta un po’ a tutti i registi del globo: “Dirigeresti un film di Star Wars?”.

Nel loro caso, il quesito è stato fatto durante il podcast Happy Sad Confused.

JR: Facciamo parte dell’universo Marvel. Credo che la Lucasfilm sia molto rispettosa del lavoro fatto da Kevin Feige e verso la Marvel nel complesso. Ma sai, quando avremo finito di raccontare storie della Marvel, ci sarà la possibilità di raccontare anche altro? Non abbiamo mai nascosto il fatto che per noi Star Wars è stato un’esperienza seminale come lo è stato per tantissime altre persone. Quando è uscito L’Impero Colpisce Ancora, sono stato al cinema dalle 11 di mattina alle 11 di sera. Quindi sì, apprezziamo quell’Universo come chiunque altro. La domanda in caso sarebbe “Riusciremmo a trovare una storia da raccontare? E di cosa si tratterebbe?”.