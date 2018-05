tempo di lettura 2'

So che ne hanno discusso, non con me in particolare, ma ho sentito che è un’opzione che è stata abbastanza scartata. Alla Pixar abbiamo sempre sentito che la Marvel è la Marvel, la Pixar è la Pixar e la Lucasfilm è la Lucasfilm. Realtà che fanno al meglio il loro lavoro se sono separate. Se inizi a incrociarle troppo è un po’ come quando mischi troppi colori tutti insieme, inizi a creare una poltiglia. Potrebbe essere un’ipotesi interessante per chi lavora nel marketing ma non per un artista.

In una delle sue ultime interviste,(Il Gigante di Ferro, Gli Incredibili, Gli Incredibili 2) ha avuto modo di ribadire la sua idea circa il miglior metodo di lavoro da adottare in casa Pixar. Il regista non crede particolarmente in un’eventuale (e al momento del tutto ipotetica) “politica dei crossover” volta a mischiare proprietà intellettuali diverse, facenti capo a realtà come Pixar, Marvel e Lucasfilm (tutti brand oggi parte del gruppo della Walt Disney Company).

Il regista, tuttavia, è potenzialmente interessato – in futuro – a essere eventualmente coinvolto nei lavori di Star Wars. Bird, lo ricordiamo, ha diretto in live-action Mission: Impossible – Protocollo Fantasma e Tomorrowland – Il Mondo di Domani.

Conosco Kathy Kennedy da tanto e ho conosciuto George Lucas. Certamente [Star Wars] è un universo incredibilmente divertente e se avessi in mente qualcosa che potrebbe farne parte chiamerei Kathy, senza dubbio. Mi dicono spesso, in effetti, che non dovrei esitare a chiamarli per sottoporre loro delle idee.

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA, il 19 settembre in Italia.

