tempo di lettura 2'

Ancora non ci è dato sapere con certezza se uno spin-off della saga di Star Wars dedicato a Obi-Wan Kenobi sia nei piani della Lucasfilm. Alcune voci parlavano di un inizio di produzione nel 2019, ma nulla è stato confermato in ogni caso.

Ad alimentare delle speculazioni sull’argomento è ora un attore visto in un brevissimo cammeo in Solo: a Star Wars Story. Stiamo parlando di Ray Park, che ha vestito nuovamente i panni di Darth Maul nella pellicola di Ron Howard in una brevissima sequenza. Presente al Comicpalooza l’attore avrebbe fatto intendere ad un fan che i piani per un film sul noto Maestro Jedi dovrebbero esserci, in relazione anche al personaggio da lui interpretato (visto che le strade di Obi-Wan e Maul sono strettamente collegate, soprattutto nelle serie animate).

Niente di certo, ovviamente, e per questo vi invitiamo a prendere tale notizia come un semplice rumour.

And the last person I met for the weekend was Ray Park. Very nice guy! Had a chat with him about the character of Darth Maul and various Lucasfilm endeavors. I’m just gonna say he strongly implied that a Kenobi movie will happen so all the reports are PROBABLY legit. pic.twitter.com/XV7lgNXdWJ

— David Weiser (@weiser_david) 26 maggio 2018