ATTENZIONE! Contiene grossi spoiler sulla trama e sui personaggi di Solo: A Star Wars Story

In una delle sue ultime interviste, Ron Howard ha avuto modo di rivelare che l’apparizione di Darth Maul alla fine di Solo: A Star Wars Story non è sempre stata un elemento presente nello script di Lawrence e Jon Kasdan.

Come svelato dal regista, il celebre villain apparso in Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma era inizialmente identificato con una dicitura generica, nell’attesa che il team creativo prendesse una decisione circa la possibilità di associarlo o meno con un personaggio già noto al pubblico.

Come raccontato da Howard:

Direi che c’era parecchia incertezza su quale dovesse essere l’identità di quel personaggio. Inizialmente, era identificato in maniera generica, con la dicitura “Boss”. Quando sono stato ingaggiato, ero certo che [alla Lucasfilm] avessero chiaro chi fosse. In effetti, pensavo che stessero semplicemente cercando di tenere tutto segreto. Non era così. Maul, comunque, era tra i candidati in prima linea. Io mi sono speso molto affinché scegliessero lui. Ho sempre trovato quel personaggio molto efficace. Senza rivelare nulla, avevo accennato a mio figlio Reed – che ha 31 anni, non si occupa di cinema e adora Star Wars – l’ipotesi del tutto eventuale di un fantomatico ritorno di Maul. Ha immediatamente esclamato che sarebbe stato qualcosa di molto interessante. Mi sono reso conto che [il ritorno di Maul] sarebbe stato un’idea indubbiamente interessante per la sua generazione. Facendo un po’ di ricerca, ho visto che il personaggio aveva funzionato anche altrove. Quindi, mi è sembrata una buona scelta. I Kasdan sono stati d’accordo. La scena con Maul, inoltre, l’abbiamo girata due volte. L’avevamo già filmata, ma poi abbiamo pensato di rigirarla per calcare più la mano sull’identità del personaggio.