Non ci sono notizie particolarmente interessanti dal box-office italiano: il weekend del due giugno sarà all’insegna del sole e gli incassi segnano un forte calo già dal prefestivo 1 giugno.

In testa troviamo Solo: a Star Wars Story, con 182mila euro e la miglior media della top-ten, per un totale di 2.6 milioni di euro. Segue Deadpool 2, con 106mila euro e un totale di 6.1 milioni di euro. Al terzo posto Dogman incassa 55mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi, al quarto La Truffa dei Logan incassa 53mila euro e sale a 95mila euro in due giorni. Chiude la top-five The Strangers – Pray at Night, con 50mila euro e un totale di 91mila euro in due giorni.

Al sesto posto cresce molto Tuo, Simon con 49mila euro e un totale di 77mila euro in due giorni, mentre al settimo posto Lazzaro Felice incassa 22mila euro e sale a 37mila euro in due giorni. Ottava posizione per End of Justice, che incassa 17mila euro e sale a 31mila euro complessivi.