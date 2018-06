tempo di lettura 2'

Che ci fosse molta attesa per il sequel deera un fatto assodato.

Adesso arriva un’ulteriore conferma alla cosa grazie a Fandango, la popolare piattaforma per la prevendita di biglietti cinematografici in nordamerica. La pellicola Pixar, che ritrova Brad Bird alla regia, ha stabilito il record assoluto di prevendite in materia di film d’animazione, primato detenuto in precedenza da un’altra opera dello studio di Emeryville, Alla Ricerca di Dory, il sequel di Alla Ricerca di Nemo che, nel 2016, ha garantito più di un miliardo di dollari d’incasso alla Disney/Pixar.

Il tracking del primo fine settimana negli Stati Uniti si aggira intorno ai 140 milioni di dollari, superiore ai 135 ottenuti dal seguito di Nemo. Se il dato verrà confermato, si tratterà del migliore esordio per un cartone animato.

Vi ricordiamo che Gli Incredibili 2 sarà nei cinema americani dal 15 giugno 2018. In Italia dovremo attendere settembre.

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

