La marca con la mucca che ride allegra la conosciamo – grossomodo – tutti.

E a quanto pare James McAvoy deve essere davvero ghiotto dei formaggini dell’azienda in questione. La star scozzese ha deciso di comunicare in maniera abbastanza peculiare l’inizio delle riprese di IT: Capitolo Due, il seguito dell’horror diretto da Andrés Muschietti e basato sull’omonimo romanzo di Stephen King: con uno scatto dove ringrazia la produzione del film per essersi ricordata di fargli trovare i suoi a quanto pare adorati formaggini.

Il cast della pellicola in arrivo a settembre del 2019 comprende già Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Andy Bean e James Ransone e Jay Ryan. in aggiunta a Bill Skarsgard che tornerà nel ruolo di Pennywise.

McAvoy interpreterà Bill Denbrough, che nella sua versione giovane era stato interpretato da Jaeden Lieberher.

La data d’uscita è fissata al 6 settembre 2019. La produzione dovrebbe partire a Toronto a luglio e dovrebbe tenersi nei teatri di posa dei Pinewood Studios e di nuovo a Port Hope, la cittadina scelta da Andy Muschietti per dare vita a Derry.

