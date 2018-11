tempo di lettura 1'

I presupposti per degli ottimi incassi c’erano tutti

E, difatti, così è stato. Venom, il cinecomic diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Tom Hardy, ha ottenuto ben 111 milioni di dollari al box office cinese nel primo fine settimana di permanenza nelle sale. Si tratta del secondo miglior fine settimana di apertura per un cinecomic dopo Avengers: Infinity War, del quinto per un film non cinese e del primo in materia di film targati Sony.

A questo punto, il botteghino globale della pellicola ha raggiunto i 673 milioni e non dovrebbe faticare più di tanto ad arrivare, e presumibilmente superare, quota 700 milioni.

Il film racconta le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom è uscito nelle nostre sale il 4 ottobre 2018.