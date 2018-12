tempo di lettura 1'

L’uscita dinei cinema americani è ormai imminente, e sale l’attesa per capire come si comporterà il nuovo cinecomic DC al box-office dopo l’ottimo lancio internazionale

Ora arrivano le stime sulle prevendite operate da Fandango, il più importante canale di acquisto di biglietti cinematografici negli Stati Uniti (si stima che nel caso di Black Panther, le prevendite su Fandango abbiano rappresentato il 30% degli incassi della prima settimana).

Secondo il report, la pellicola di James Wan ha già battuto Wonder Woman quanto a prevendite: quest’ultimo debuttò a giugno del 2017 con 103 milioni di dollari, e l’impressione è che le proiezioni finali di Aquaman si avvicineranno più a questa cifra che agli attuali 70 milioni. Ricordiamo che Wonder Woman chiuse la sua corsa con ben 412 milioni di dollari negli USA, anche se nel caso di Aquaman l’offerta cinematografica in occasione delle festività natalizie è molto ricca e i concorrenti non mancano.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety