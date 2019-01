tempo di lettura 2'

Direttamente dal tappeto rosso dei Golden Globes i registi di, ovvero Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman, hanno rivelato un interessante dettaglio sul film che farà la gioia di molti fan.

Interpellati da Kyle Buchanan del New York Times i registi hanno infatti rivelato che nel lungometraggio animato sono presenti molti cammeo di Stan Lee, e non solo il più palese di tutti. Molti animatori avevano il desiderio di poter animare l’iconico Stan. Per tale motivo i fan dovranno aguzzare molto la vista non appena il film arriverà in edizione home video per individuare le varie apparizioni del noto fumettista scomparso lo scorso anno.

Talked to the INTO THE SPIDERVERSE directors, who issued a challenge to viewers once they get their hands on the Blu ray: Since every animator was eager to animate Stan Lee, the late Marvel mastermind is actually an extra in several crowd shots. See if you can find him! pic.twitter.com/ulUWokp4cj

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 6, 2019