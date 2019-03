tempo di lettura 2'

Nella lunga intervista con Mark Hamill pubblicata da Den of Geek e realizzata in occasione del lancio della seconda stagione di, l’attore ha parlato anche della scomparsa di Carrie Fisher e in particolare di quanto avrebbe amato partecipare a. I piani iniziali erano infatti quelli di darle molto più spazio nel terzo film della nuova saga:

Nell’intervista Hamill ha ribadito di non avere nulla contro la nuova trilogia, anche se gli dispiace non avere girato una scena con Harrison Ford e Carrie Fisher:

Ho detto che è stato un errore non riunire più queste tre persone in alcun modo. Luke, Han e Leia non saranno mai più insieme, e probabilmente io non lavorerò mai più con Harrison. Poi hanno ucciso il mio personaggio e ho pensato: oh, okay, beh spostate la mia morte nel terzo film. Era quello che ho pensato quando sono tornato: non fatemi fare un cammeo. E come è andata a finire? Per quel che ne so, la fine di Episodio VII è in realtà l’inizio di episodio VIII! Mi hanno dato un solo film! Mi hanno fregato.