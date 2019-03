tempo di lettura 3'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Universal Pictures Home Entertainment Italia sull’arrivo diin Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD.

Trovate tutto qua sotto!

IL FILM PREMIO OSCAR COME MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

SI PREPARA A CONQUISTARE ANCHE LE VOSTRE CASE

SPIDER-MAN

UN NUOVO UNIVERSO

DISPONIBILE DAL 10 APRILE IN DVD, BLU-RAY, BLU-RAY 3D, 4K ULTRA HD E DIGITAL HD

CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

CON TANTISSIMI CONTENUTI EXTRA, UN CORTO INEDITO E UNA DIVERTENTE EASTER EGG CHALLENGE PER METTERE ALLA PROVA ANCHE I FAN PIU’ OSTINATI DELL’AMICHEVOLE SPIDER-MAN DI QUARTIERE

Entrate nello Spider-verso insieme ai protagonisti di Spider-man: Un nuovo universo, disponibile dal 10 aprile nei formati Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Con uno stile grafico rivoluzionario e mai visto prima, Spider-Man: Un nuovo universo vede Miles Morales, adolescente di Brooklyn, alle prese con le infinite dimensioni del Ragnoverso, dove non esiste una sola maschera. Orgoglio in parte italiano, il protagonista Miles Morales è stato infatti co-creato dall’artista Sara Pichelli, una delle disegnatrici di fumetti più riconosciute di casa Marvel e non solo. Vincitore indiscusso di quest’anno come Miglior Film d’Animazione, Spider-Man: Un nuovo universo ha raccolto innumerevoli premi prestigiosi: a partire dall’ambitissima statuetta degli Oscar agli Academy Award fino al Golden Globe e al BAFTA, passando per American Cinema Editors, Annie Awards, Chicago Film Critics Association Awards, Critics’ Choice Movie Awards, Houston Film Critics Society, New York Film Critics Circle Awards, Producers Guild of America Awards, Visual Effects Society Awards e molti altri. Un vero e proprio trionfo animato!

L’edizione casalinga contiene oltre 100 minuti di contenuti speciali esclusivi, un vero valore aggiunto rispetto al film con innumerevoli extra: scene e personaggi alternativi, momenti karaoke e un’imperdibile Easter egg challenge che darà del filo da torcere persino agli amanti più ostinati dell’Uomo Ragno. Scoprite tutto quello che c’è da sapere sul nuovo amichevole Spider-man di quartiere, sugli innumerevoli nuovi e vecchi personaggi del film e non perdetevi il tributo a Stan Lee e Steve Ditko, i creatori di questo magico universo che continua ad incantare da oltre 50 anni. Divertente, visivamente splendido e ricco d’azione come solo un film di Spider-man può essere, Spider-man: Un nuovo universo è l’occasione perfetta per passare una serata in compagnia dell’animazione più innovativa degli ultimi anni, per dimostrare finalmente che chiunque può indossare la maschera e diventare un eroe. Excelsior!

CONTENUTI BONUS NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY 3D, BLU-RAY E DVD:

Tributo a Stan Lee e Steve Ditko

Ultimate: Il cast

Super fan del Ragnoverso: Caccia all’Easter Egg

Karaoke

Commento del regista

Corto inedito “Spider-ham: imbraciolato nella rete”

CONTENUTI BONUS ESCLUSIVI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY 3D E BLU-RAY:

Modalità universo alternativo: scopri scene, trame e personaggi alternativi e tanto altro con la guida dei registi

We are Spider-man

Ragnoverso: una nuova dimensione

Creare un personaggio: dal fumetto al cinema

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.