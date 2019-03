tempo di lettura 1'

Joe Russo: Ne abbiamo parlato [della possibilità di fare poco o zero marketing, ndr.]. Abbiamo discusso della portata del marketing. L’aspetto più importante per noi è riuscire a conservare la sorpresa delle nostre storie. Quando ero ragazzoni è ho visto per la prima volta L’Impero Colpisce Ancora alle 11 di mattina nel primo giorno di programmazione sono stato al cinema fino alle 10 di sera guardandolo e riguardandolo di continuo perché ero rimasto così profondamente colpito da una storia di cui non sapevo nulla di nulla prima di vederla coi miei occhi. Ed è questa l’esperienza che tentiamo di replicare.

Dalla chiacchierata fatta dai fratelli Russo con Empire magazine (via CBM.com ), è emerso che i due filmmaker italoamericani avevano ponderato l’idea di fare poco, se non addirittura zero marketing, per

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.