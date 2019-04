tempo di lettura 1'

Insieme allo spot tv esteso la Marvel ha diffuso in rete anche tre nuovi poster (Dolby Cinema, Atmos e Atom Tickets) di, attesissimo cinecomic dei fratelli Russo in arrivo il 24 aprile nei cinema.

Riservate il vostro posto alla nostra maratona – anteprima ad Arcadia Cinema il 23 aprile!

Potete vedere i poster qua sotto:

Vi ricordiamo che presso la gigantesca Sala Energia dell’Arcadia di Melzo verranno proiettati i film in Dolby Atmos, mentre in una seconda sala i film saranno disponibili in lingua originale sottotitolati in italiano.

AGGIORNAMENTO: con l’esaurirsi dei posti in Sala Energia saranno esauriti, vengono aggiunte anche altre sale: le trovate prenotando alle 23:46 e successivi.

Da mercoledì 24 aprile il film verrà proiettato ad Arcadia Cinema di Melzo tutti i giorni alle 10.30* – 13.00 – 14.00* – 15.00 – 16.30 – 17.30* – 18.30° – 20.00 – 21.00* – 22.00 (*Spettacoli in Sala Energia / °Spettacolo in Original Version Sottotitolato).

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

