Dopo la titanica impresa di, girati senza soluzione di continuità, peraltro dopo aver realizzato, i Fratelli Russo hanno deciso di non girare altri film dei Marvel Studios.

Ne hanno parlato già in passato, ma lo hanno ribadito in questi giorni in un’intervista a Games Radar:

È anche il nostro “Endgame”, almeno per ora. Non abbiamo alcun piano, per ora, riguardo ad altri film Marvel. Ma certamente potrebbero arrivare in futuro, a un certo punto. Abbiamo stabilito un rapporto lavorativo straordinario con la Marvel e una grande passione per ciò che stanno facendo.

È comprensibile che i due vogliano dedicarsi ad altro dopo ben quattro film in sei anni e mezzo, e sappiamo già cosa sarà: l’adattamento di Cherry, romanzo di Nico Walker, con protagonista Tom Holland, in uscita nel 2020. Non solo: stanno producendo vari progetti sia per la televisione che per il cinema.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.