Durante una lunga intervista durante il podcast di Brando Benetton Soundstage Access , lo stunt coordinator e regista della seconda unità diSam Hargrave (che presto debutterà come regista di, con Chris Hemsworth, in arrivo su Netflix) ha rivelato diversi retroscena della lavorazione del blockbuster.

In particolare, Hargrave è entrato nel dettaglio di come sia stato sostanzialmente impossibile allineare il calendario delle riprese di 32 attori principali, e che nelle sequenze drammatiche d’azione raramente tutti gli attori erano nella stessa stanza:

Il grande segreto è che questi film sono basati principalmente sulle controfigure. A causa della grandezza del cast (stiamo parlando di 32 attori principali), è impossibile avere tutti gli attori nello stesso posto nello stesso momento. Ecco quindi che gli attori sono stati utilizzati a seconda della loro disponibilità, e poi sono stati messi insieme i “pezzi”. Persino in alcune scene che necessitavano della recitazione sono state utilizzate controfigure. Abbiamo dovuto lavorare tantissimo per mettere insieme questo team straordinario di controfigure. Alcune affiancano gli attori da tanti anni, come quella di Scarlett che la segue da Iron Man 2, ma altre hanno fatto il loro debutto in questo film, come la controfigura di Chris Pratt, che abbiamo trovato in giro nello Utah. Tutti insieme formano il miglior cast di controfigure che sia mai stato messo insieme. Abbiamo fatto affidamento tantissimo su di loro. Quando l’elmetto o la maschera cade, finisce il loro lavoro. E siccome ci sono più unità di ripresa, a volte ci sono tre Captain America in circolazione!