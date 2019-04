Spoiler

Attenzione! La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Endgame!

Un fan particolarmente attento su Reddit potrebbe aver scovato un riferimento a Capitan Bretagna in Avengers: Endgame, ora nelle sale italiane.

Si tratta della scena in cui Tony e Steve tornano nel 1970 in New Jersey per recuperare il Tesseract. In una sequenza in particolare Cap osserva Peggy Carter alle prese con faccende dello S.H.I.E.L.D.. Non è possibile ascoltare quello che dice, ma i sottotitoli apparsi in una proiezione internazionale svelano che Peggy sostiene che un agente di nome “Braddock” non si è ancora fatto vivo e si riferisce a un evento meteorologico spiegando che “non sono una meteorologa, ma non si è trattato di un fulmine“.

Nei fumetti il vero nome di Capitan Bretagna è proprio Brian Braddock e ha poteri speciali come il volo, la possibilità di circondarsi di un campo di forza e immunità al controllo mentale.

Non è la prima volta che i Marvel Studios lanciano un sassolino apparentemente per caso: ricordate la menzione di Dottor Strange in Captain America: the Winter Soldier?

Per ora non sono chiari i piani del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel, ma Capitan Bretagna potrebbe farne parte.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.