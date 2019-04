Spoiler

tempo di lettura 2'

Attenzione! La notizia che segue contiene spoiler su Avengers: Endgame!

“Ma se Captain America decide di restare con Peggy, come fa a non aver alterato la timelime in cui gli Avengers combattono contro Thanos?”.

Come ogni pellicola che ha a che fare con i viaggi nel tempo, anche Avengers: Endgame dei fratelli Russo non sta mancando di suscitare animate discussioni sulla coerenza di quanto proposto in queste peregrinazioni temporali.

Heroic Hollywood segnala un pratico diagramma realizzato da un fan che aiuta a districarsi proprio fra tutti i vari salti nel tempo e relative timeline del blockbuster dei fratelli Russo e, più in generale, dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Potete vederlo direttamente qua sotto!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.