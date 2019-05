tempo di lettura 2'

è un film effettivamente colossale per le proporzioni della storia ma soprattutto per l’altissimo numero di protagonisti, interpretati da alcuni dei volti più noti di Hollywood. Non sorprende, quindi, che il budget del film (e del suo “prequel”) sia stato particolarmente consistente già solo per far fronte a tutti i salari dei protagonisti.

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter Anthony Russo ha svelato qual è stata la soluzione adottata dalla produzione per ridurre le spese: girare Infinity War e Endgame in maniera consequenziale. Un espediente che ha comportato non pochi problemi.

Come raccontato dal regista:

Per questo film ci sono state enormi questioni economiche da gestire, e ne è derivato dover girare i due film in modo consequenziale. Il motivo principale dietro la scelta di girare questi film uno dopo l’altro è stato poter condensare il lavoro degli attori in modo tale che li ingaggiassimo per poco più di un film piuttosto che per due. La Marvel e la Disney sono riuscite a siglare degli accordi con gli attori perché abbiamo risparmiato sui tempi di posa organizzando le riprese in questo modo. È stato l’unico motivo per cui abbiamo deciso di farlo. Chiaramente, il vantaggio creativo per me e Joe è stato poter raccontare una storia con tutti questi personaggi e con questi strepitosi attori, ma tutto il resto è stato negativo e davvero dura da gestire. Ognuno di questi due film è stato il progetto più complesso e difficile a cui abbiamo mai lavorato, perciò girarli insieme è stata un’impresa davvero ardua.

Le riprese di Infinity War e di Endgame si sono svolte per tutto il corso del 2017. All’inizio era previsto che i film fossero girati entrambi nello stesso momento, ma poi la produzione ha optato per separare i due progetti, girandoli uno dopo l’altro. Nel 2018, poi, si è tenuta una ulteriore sessione di riprese per coprire tutto il materiale ancora non girato di Endgame e infine a inizio 2019 si sono tenuti svariati pick-up.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.