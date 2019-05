Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In Avengers: Endgame troviamo un Thor molto diverso dal solito dopo il salto temporale di 5 anni. Il Dio del Tuono, dopo aver perso tutto e dopo aver perso ogni possibilità di sistemare le cose dopo la Decimazione, cade in depressione e la cosa si riflette anche sul suo corpo.

Vedere un Thor in stato di decadenza ha spiazzato molti spettatori a giudicare dalle reazioni sui social, così Entertainment Weekly ha chiesto un parere ai registi.

Come raccontato da Joe Russo:

Come si reagisce al dolore? Volevamo che ognuno dei Vendicatori facesse i conti con la perdita in modo diverso. E Thor è un personaggio estremamente tragico che è stato cresciuto sin da bambino con l’idea di essere re. Qual è la distanza che un Dio come lui può coprire? Qualcuno, in questo caso, che ha l’aspetto di Chris Hemsworth?