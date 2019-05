tempo di lettura 1'

Intellectual Property Code of the Philippines.

Anti-Camcording Act.

Cybercrime Prevention Act.

Sono questi i tre reati commessi in una volta sola dall’emittente via cavo filippina Orient Cable che, il giorno successivo alla premiere del kolossal avvenuta come in Italia il 24 aprile, ha pensato bene di proporre ai telespettatori una copia pirata di Avengers: Endgame.

La questione non è di certo passata inosservata ai fan locali dell’UCM che hanno cominciato a far notare la cosa seduta stante sui social, mentre il tutto veniva portato all’attenzione delle autorità locali dai responsabili del Teatro de Dapitan, un cinema di Dipolog che ha in cartellone il blockbuster dei Russo.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.