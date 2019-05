tempo di lettura 2'

non avrebbe dovuto chiamarsi così stando ai piani originali dei fratelli Russo. Lo ha svelato Joe in occasione del podcast di Happy, Sad, Confused. Il progetto originale era infatti di chiamare il terzo film sugli Avengerse il quarto

Se ben ricordate il titolo era stato rivelato per sbaglio da Zoe Saldana in un’intervista risalente a fine 2017, ma poi la produzione ha deciso di cambiarlo in favore di un riferimento a una frase pronuncia da Dottor Strange in Infinity War: “We’re in the endgame now“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.