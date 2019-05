tempo di lettura 2'

Abbiamo già analizzato tutte le scene manipolate e i depistaggi per preservare i segreti del film in un apposito articolo , ma ora è il momento di sentire il parere di uno dei diretti interessati.

Joe Russo ha smentito, in un’intervista con Comicbook, di aver girato sequenze fasulle per depistare gli attori sul set per evitare che rivelassero qualcosa durante la campagna promozionale:

Se qualcosa può funzionare in un trailer, lo giriamo per il trailer, ma non abbiamo…insomma, [Mark] Ruffalo ha detto di aver girato cinque finali diversi, ma noi abbiamo avuto a stento l’energia per girarne uno!

Tra le scene girate appositamente per i trailer c’è ad esempio la “sfilata” di Vendicatori al quartier generale senza tute quantiche e con un aspetto diverso rispetto al risultato finale, ma la produzione non ha girato niente di più complesso:

Abbiamo lavorato sodo per arrivare a consegnare tutto in tempo con un solo finale. Tutto ciò che facciamo per i trailer è fatto con gli effetti visivi e con materiale girato espressamente per la promozione.

Avengers: Endgame è al cinema dal 24 aprile.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.